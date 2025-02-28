KurseKategorien
Währungen / PANL
Zurück zum Aktien

PANL: Pangaea Logistics Solutions Ltd

5.49 USD 0.15 (2.66%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PANL hat sich für heute um -2.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.48 bis zu einem Hoch von 5.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pangaea Logistics Solutions Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PANL News

Tagesspanne
5.48 5.66
Jahresspanne
3.93 7.26
Vorheriger Schlusskurs
5.64
Eröffnung
5.64
Bid
5.49
Ask
5.79
Tief
5.48
Hoch
5.66
Volumen
137
Tagesänderung
-2.66%
Monatsänderung
4.17%
6-Monatsänderung
15.34%
Jahresänderung
-23.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K