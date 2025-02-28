Währungen / PANL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PANL: Pangaea Logistics Solutions Ltd
5.49 USD 0.15 (2.66%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PANL hat sich für heute um -2.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.48 bis zu einem Hoch von 5.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pangaea Logistics Solutions Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PANL News
- Führungswechsel bei Pangaea Logistics Solutions: Mads Petersen wird neuer CEO
- Pangaea Logistics Solutions announces CEO succession plan
- Pangaea Logistics: Niche Player Set For Upside In Weak Market (NASDAQ:PANL)
- Pangaea Logistics Q2 2025 slides: outperforming market despite profitability challenges
- Pangaea Logistics (PANL) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Should Value Investors Buy Pangaea Logistics Solutions (PANL) Stock?
- Strategic Shipping Inc. acquires $324,484 in Pangaea Logistics stock
- Seanergy Maritime: Dry Bulk Shipping Bargain - Buy (NASDAQ:SHIP)
- Pangaea logistics director Karen Beachy sells shares worth $49,940
- 70 Graham All-Star Value (GASV) Dividends Show 19 'Safer' Bearing 13 Ideal Dividend Dogs
- Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Pangaea Logistics Solutions, Ltd. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PANL)
- Pangaea Logistics Solutions beats Q4 estimates, shares surge 9%
- Seanergy Maritime: Capesize Pure Play Trading At Deeply Discounted Valuation - Buy
- 68 Graham All-Star Value Dogs (GASV): Of 18 “Safer”, Buy Any Of 14 Ideal February Choices
Tagesspanne
5.48 5.66
Jahresspanne
3.93 7.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.64
- Eröffnung
- 5.64
- Bid
- 5.49
- Ask
- 5.79
- Tief
- 5.48
- Hoch
- 5.66
- Volumen
- 137
- Tagesänderung
- -2.66%
- Monatsänderung
- 4.17%
- 6-Monatsänderung
- 15.34%
- Jahresänderung
- -23.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K