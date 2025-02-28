货币 / PANL
PANL: Pangaea Logistics Solutions Ltd
5.61 USD 0.09 (1.63%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PANL汇率已更改1.63%。当日，交易品种以低点5.50和高点5.61进行交易。
关注Pangaea Logistics Solutions Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PANL新闻
- Pangaea Logistics: Niche Player Set For Upside In Weak Market (NASDAQ:PANL)
- Pangaea Logistics Q2 2025 slides: outperforming market despite profitability challenges
- Pangaea Logistics (PANL) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Should Value Investors Buy Pangaea Logistics Solutions (PANL) Stock?
- Strategic Shipping Inc. acquires $324,484 in Pangaea Logistics stock
- Seanergy Maritime: Dry Bulk Shipping Bargain - Buy (NASDAQ:SHIP)
- Pangaea logistics director Karen Beachy sells shares worth $49,940
- 70 Graham All-Star Value (GASV) Dividends Show 19 'Safer' Bearing 13 Ideal Dividend Dogs
- Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Pangaea Logistics Solutions, Ltd. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PANL)
- Pangaea Logistics Solutions beats Q4 estimates, shares surge 9%
- Seanergy Maritime: Capesize Pure Play Trading At Deeply Discounted Valuation - Buy
- 68 Graham All-Star Value Dogs (GASV): Of 18 “Safer”, Buy Any Of 14 Ideal February Choices
日范围
5.50 5.61
年范围
3.93 7.26
- 前一天收盘价
- 5.52
- 开盘价
- 5.51
- 卖价
- 5.61
- 买价
- 5.91
- 最低价
- 5.50
- 最高价
- 5.61
- 交易量
- 86
- 日变化
- 1.63%
- 月变化
- 6.45%
- 6个月变化
- 17.86%
- 年变化
- -21.43%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值