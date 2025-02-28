Валюты / PANL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PANL: Pangaea Logistics Solutions Ltd
5.52 USD 0.02 (0.36%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PANL за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.44, а максимальная — 5.58.
Следите за динамикой Pangaea Logistics Solutions Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PANL
- Pangaea Logistics: Niche Player Set For Upside In Weak Market (NASDAQ:PANL)
- Pangaea Logistics Q2 2025 slides: outperforming market despite profitability challenges
- Pangaea Logistics (PANL) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Should Value Investors Buy Pangaea Logistics Solutions (PANL) Stock?
- Strategic Shipping Inc. acquires $324,484 in Pangaea Logistics stock
- Seanergy Maritime: Dry Bulk Shipping Bargain - Buy (NASDAQ:SHIP)
- Pangaea logistics director Karen Beachy sells shares worth $49,940
- 70 Graham All-Star Value (GASV) Dividends Show 19 'Safer' Bearing 13 Ideal Dividend Dogs
- Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Pangaea Logistics Solutions, Ltd. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PANL)
- Pangaea Logistics Solutions beats Q4 estimates, shares surge 9%
- Seanergy Maritime: Capesize Pure Play Trading At Deeply Discounted Valuation - Buy
- 68 Graham All-Star Value Dogs (GASV): Of 18 “Safer”, Buy Any Of 14 Ideal February Choices
Дневной диапазон
5.44 5.58
Годовой диапазон
3.93 7.26
- Предыдущее закрытие
- 5.54
- Open
- 5.57
- Bid
- 5.52
- Ask
- 5.82
- Low
- 5.44
- High
- 5.58
- Объем
- 323
- Дневное изменение
- -0.36%
- Месячное изменение
- 4.74%
- 6-месячное изменение
- 15.97%
- Годовое изменение
- -22.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.