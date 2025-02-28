Divisas / PANL
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
PANL: Pangaea Logistics Solutions Ltd
5.58 USD 0.06 (1.09%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PANL de hoy ha cambiado un 1.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.50, mientras que el máximo ha alcanzado 5.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Pangaea Logistics Solutions Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PANL News
- Pangaea Logistics Solutions anuncia plan de sucesión del director ejecutivo
- Pangaea Logistics Solutions anuncia plan de sucesión de CEO
- Pangaea Logistics Solutions announces CEO succession plan
- Pangaea Logistics: Niche Player Set For Upside In Weak Market (NASDAQ:PANL)
- Pangaea Logistics Q2 2025 slides: outperforming market despite profitability challenges
- Pangaea Logistics (PANL) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Should Value Investors Buy Pangaea Logistics Solutions (PANL) Stock?
- Strategic Shipping Inc. acquires $324,484 in Pangaea Logistics stock
- Seanergy Maritime: Dry Bulk Shipping Bargain - Buy (NASDAQ:SHIP)
- Pangaea logistics director Karen Beachy sells shares worth $49,940
- 70 Graham All-Star Value (GASV) Dividends Show 19 'Safer' Bearing 13 Ideal Dividend Dogs
- Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Pangaea Logistics Solutions, Ltd. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PANL)
- Pangaea Logistics Solutions beats Q4 estimates, shares surge 9%
- Seanergy Maritime: Capesize Pure Play Trading At Deeply Discounted Valuation - Buy
- 68 Graham All-Star Value Dogs (GASV): Of 18 “Safer”, Buy Any Of 14 Ideal February Choices
Rango diario
5.50 5.73
Rango anual
3.93 7.26
- Cierres anteriores
- 5.52
- Open
- 5.51
- Bid
- 5.58
- Ask
- 5.88
- Low
- 5.50
- High
- 5.73
- Volumen
- 386
- Cambio diario
- 1.09%
- Cambio mensual
- 5.88%
- Cambio a 6 meses
- 17.23%
- Cambio anual
- -21.85%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B