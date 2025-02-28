Devises / PANL
PANL: Pangaea Logistics Solutions Ltd
5.42 USD 0.22 (3.90%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PANL a changé de -3.90% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.41 et à un maximum de 5.66.
Suivez la dynamique Pangaea Logistics Solutions Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PANL Nouvelles
- Pangaea Logistics Solutions annonce son plan de succession pour le poste de PDG
- Pangaea Logistics Solutions announces CEO succession plan
- Pangaea Logistics: Niche Player Set For Upside In Weak Market (NASDAQ:PANL)
- Pangaea Logistics Q2 2025 slides: outperforming market despite profitability challenges
- Pangaea Logistics (PANL) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Should Value Investors Buy Pangaea Logistics Solutions (PANL) Stock?
- Strategic Shipping Inc. acquires $324,484 in Pangaea Logistics stock
- Seanergy Maritime: Dry Bulk Shipping Bargain - Buy (NASDAQ:SHIP)
- Pangaea logistics director Karen Beachy sells shares worth $49,940
- 70 Graham All-Star Value (GASV) Dividends Show 19 'Safer' Bearing 13 Ideal Dividend Dogs
- Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Pangaea Logistics Solutions, Ltd. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PANL)
- Pangaea Logistics Solutions beats Q4 estimates, shares surge 9%
- Seanergy Maritime: Capesize Pure Play Trading At Deeply Discounted Valuation - Buy
- 68 Graham All-Star Value Dogs (GASV): Of 18 “Safer”, Buy Any Of 14 Ideal February Choices
Range quotidien
5.41 5.66
Range Annuel
3.93 7.26
- Clôture Précédente
- 5.64
- Ouverture
- 5.64
- Bid
- 5.42
- Ask
- 5.72
- Plus Bas
- 5.41
- Plus Haut
- 5.66
- Volume
- 607
- Changement quotidien
- -3.90%
- Changement Mensuel
- 2.85%
- Changement à 6 Mois
- 13.87%
- Changement Annuel
- -24.09%
20 septembre, samedi