통화 / PANL
PANL: Pangaea Logistics Solutions Ltd
5.42 USD 0.22 (3.90%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PANL 환율이 오늘 -3.90%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.41이고 고가는 5.66이었습니다.
Pangaea Logistics Solutions Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
5.41 5.66
년간 변동
3.93 7.26
- 이전 종가
- 5.64
- 시가
- 5.64
- Bid
- 5.42
- Ask
- 5.72
- 저가
- 5.41
- 고가
- 5.66
- 볼륨
- 607
- 일일 변동
- -3.90%
- 월 변동
- 2.85%
- 6개월 변동
- 13.87%
- 년간 변동율
- -24.09%
20 9월, 토요일