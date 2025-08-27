通貨 / OKTA
OKTA: Okta Inc - Class A
93.60 USD 3.60 (4.00%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OKTAの今日の為替レートは、4.00%変化しました。日中、通貨は1あたり90.60の安値と94.00の高値で取引されました。
Okta Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
90.60 94.00
1年のレンジ
70.92 127.57
- 以前の終値
- 90.00
- 始値
- 90.94
- 買値
- 93.60
- 買値
- 93.90
- 安値
- 90.60
- 高値
- 94.00
- 出来高
- 6.379 K
- 1日の変化
- 4.00%
- 1ヶ月の変化
- 2.65%
- 6ヶ月の変化
- -10.77%
- 1年の変化
- 25.55%
