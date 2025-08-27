クォートセクション
通貨 / OKTA
株に戻る

OKTA: Okta Inc - Class A

93.60 USD 3.60 (4.00%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OKTAの今日の為替レートは、4.00%変化しました。日中、通貨は1あたり90.60の安値と94.00の高値で取引されました。

Okta Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OKTA News

1日のレンジ
90.60 94.00
1年のレンジ
70.92 127.57
以前の終値
90.00
始値
90.94
買値
93.60
買値
93.90
安値
90.60
高値
94.00
出来高
6.379 K
1日の変化
4.00%
1ヶ月の変化
2.65%
6ヶ月の変化
-10.77%
1年の変化
25.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K