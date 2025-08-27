Currencies / OKTA
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
OKTA: Okta Inc - Class A
89.57 USD 1.34 (1.47%)
Sector: Technology Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
OKTA exchange rate has changed by -1.47% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 89.30 and at a high of 91.00.
Follow Okta Inc - Class A dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OKTA News
- CrowdStrike Bets on Identity Security: Is it the Next Growth Engine?
- Is Okta (OKTA) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Okta, Inc. (OKTA) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Okta Shares Rise 17% Year to Date: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Okta, Inc. (OKTA) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology
- Okta at Goldman Sachs Conference: Identity Security Focus
- Palo Alto Networks Rises 16% in a Month: Time to Hold or Book Profits?
- OKTA Rides on New Solutions: Is the Growth Rate Sustainable?
- Morgan Stanley shuffles cybersecurity stocks: Upgrades SAIL and ZS, downgrades 1
- Top 5 Cybersecurity Stocks to Own in 2025: Morgan Stanley
- Cisco's Security Portfolio Gains Traction: A Sign of More Upside?
- Investors Heavily Search Okta, Inc. (OKTA): Here is What You Need to Know
- Stock Market Erases Gains As Alibaba News Hits Nvidia, AI Plays: Weekly Review
- OKTA's Subscription Revenue Growth Picks Up: A Sign of More Upside?
- Okta (OKTA) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Bet on 5 Top-Ranked Stocks With Rising P/E
- These Analysts Revise Their Forecasts On Okta After Upbeat Q2 Earnings - Okta (NASDAQ:OKTA)
- Stock Market Today: Dow Rises, Nasdaq Seesaws With Nvidia Earnings And AI Data Center Boom In Focus (Live Coverage)
- MongoDB To Rally Around 63%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - American Airlines Group (NASDAQ:AAL), Heico (NYSE:HEI)
- OKTA Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y, Shares Up
- Okta Stock Rises On Strong Earnings And Upgraded Outlook - Okta (NASDAQ:OKTA)
- MongoDB, EchoStar lead market cap stock movers on Wednesday
- CYBR Leans on AI Identity Security: Will It Unlock Next Growth Phase?
- TD Cowen reiterates Hold rating on Okta stock after strong Q2 results
Daily Range
89.30 91.00
Year Range
70.92 127.57
- Previous Close
- 90.91
- Open
- 90.90
- Bid
- 89.57
- Ask
- 89.87
- Low
- 89.30
- High
- 91.00
- Volume
- 2.739 K
- Daily Change
- -1.47%
- Month Change
- -1.77%
- 6 Months Change
- -14.61%
- Year Change
- 20.15%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%