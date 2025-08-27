Валюты / OKTA
OKTA: Okta Inc - Class A
89.92 USD 0.99 (1.09%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OKTA за сегодня изменился на -1.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 89.30, а максимальная — 91.00.
Следите за динамикой Okta Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
89.30 91.00
Годовой диапазон
70.92 127.57
- Предыдущее закрытие
- 90.91
- Open
- 90.90
- Bid
- 89.92
- Ask
- 90.22
- Low
- 89.30
- High
- 91.00
- Объем
- 5.296 K
- Дневное изменение
- -1.09%
- Месячное изменение
- -1.38%
- 6-месячное изменение
- -14.28%
- Годовое изменение
- 20.62%
