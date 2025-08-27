КотировкиРазделы
OKTA
OKTA: Okta Inc - Class A

89.92 USD 0.99 (1.09%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OKTA за сегодня изменился на -1.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 89.30, а максимальная — 91.00.

Дневной диапазон
89.30 91.00
Годовой диапазон
70.92 127.57
Предыдущее закрытие
90.91
Open
90.90
Bid
89.92
Ask
90.22
Low
89.30
High
91.00
Объем
5.296 K
Дневное изменение
-1.09%
Месячное изменение
-1.38%
6-месячное изменение
-14.28%
Годовое изменение
20.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.