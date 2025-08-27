货币 / OKTA
OKTA: Okta Inc - Class A
89.92 USD 0.99 (1.09%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OKTA汇率已更改-1.09%。当日，交易品种以低点89.30和高点91.00进行交易。
关注Okta Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
89.30 91.00
年范围
70.92 127.57
- 前一天收盘价
- 90.91
- 开盘价
- 90.90
- 卖价
- 89.92
- 买价
- 90.22
- 最低价
- 89.30
- 最高价
- 91.00
- 交易量
- 5.296 K
- 日变化
- -1.09%
- 月变化
- -1.38%
- 6个月变化
- -14.28%
- 年变化
- 20.62%
