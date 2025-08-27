통화 / OKTA
OKTA: Okta Inc - Class A
93.37 USD 0.23 (0.25%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OKTA 환율이 오늘 -0.25%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 92.02이고 고가는 94.13이었습니다.
Okta Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
OKTA News
일일 변동 비율
92.02 94.13
년간 변동
70.92 127.57
- 이전 종가
- 93.60
- 시가
- 94.01
- Bid
- 93.37
- Ask
- 93.67
- 저가
- 92.02
- 고가
- 94.13
- 볼륨
- 6.318 K
- 일일 변동
- -0.25%
- 월 변동
- 2.40%
- 6개월 변동
- -10.99%
- 년간 변동율
- 25.24%
