OKTA: Okta Inc - Class A

93.37 USD 0.23 (0.25%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de OKTA a changé de -0.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 92.02 et à un maximum de 94.13.

Suivez la dynamique Okta Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
92.02 94.13
Range Annuel
70.92 127.57
Clôture Précédente
93.60
Ouverture
94.01
Bid
93.37
Ask
93.67
Plus Bas
92.02
Plus Haut
94.13
Volume
6.318 K
Changement quotidien
-0.25%
Changement Mensuel
2.40%
Changement à 6 Mois
-10.99%
Changement Annuel
25.24%
