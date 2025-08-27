Währungen / OKTA
OKTA: Okta Inc - Class A
93.60 USD 3.60 (4.00%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OKTA hat sich für heute um 4.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 90.60 bis zu einem Hoch von 94.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Okta Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
OKTA News
Tagesspanne
90.60 94.00
Jahresspanne
70.92 127.57
- Vorheriger Schlusskurs
- 90.00
- Eröffnung
- 90.94
- Bid
- 93.60
- Ask
- 93.90
- Tief
- 90.60
- Hoch
- 94.00
- Volumen
- 6.379 K
- Tagesänderung
- 4.00%
- Monatsänderung
- 2.65%
- 6-Monatsänderung
- -10.77%
- Jahresänderung
- 25.55%
