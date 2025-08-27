KurseKategorien
Währungen / OKTA
OKTA: Okta Inc - Class A

93.60 USD 3.60 (4.00%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OKTA hat sich für heute um 4.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 90.60 bis zu einem Hoch von 94.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die Okta Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
90.60 94.00
Jahresspanne
70.92 127.57
Vorheriger Schlusskurs
90.00
Eröffnung
90.94
Bid
93.60
Ask
93.90
Tief
90.60
Hoch
94.00
Volumen
6.379 K
Tagesänderung
4.00%
Monatsänderung
2.65%
6-Monatsänderung
-10.77%
Jahresänderung
25.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K