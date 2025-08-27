Divisas / OKTA
OKTA: Okta Inc - Class A
90.00 USD 0.08 (0.09%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OKTA de hoy ha cambiado un 0.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 88.90, mientras que el máximo ha alcanzado 91.71.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Okta Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
88.90 91.71
Rango anual
70.92 127.57
- Cierres anteriores
- 89.92
- Open
- 90.14
- Bid
- 90.00
- Ask
- 90.30
- Low
- 88.90
- High
- 91.71
- Volumen
- 5.897 K
- Cambio diario
- 0.09%
- Cambio mensual
- -1.29%
- Cambio a 6 meses
- -14.20%
- Cambio anual
- 20.72%
