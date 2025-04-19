通貨 / OGE
OGE: OGE Energy Corp
44.10 USD 0.48 (1.10%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OGEの今日の為替レートは、1.10%変化しました。日中、通貨は1あたり43.85の安値と44.44の高値で取引されました。
OGE Energy Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
43.85 44.44
1年のレンジ
39.10 46.91
- 以前の終値
- 43.62
- 始値
- 43.85
- 買値
- 44.10
- 買値
- 44.40
- 安値
- 43.85
- 高値
- 44.44
- 出来高
- 2.092 K
- 1日の変化
- 1.10%
- 1ヶ月の変化
- -0.79%
- 6ヶ月の変化
- -3.54%
- 1年の変化
- 7.56%
