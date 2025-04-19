クォートセクション
通貨 / OGE
OGE: OGE Energy Corp

44.10 USD 0.48 (1.10%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OGEの今日の為替レートは、1.10%変化しました。日中、通貨は1あたり43.85の安値と44.44の高値で取引されました。

OGE Energy Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
43.85 44.44
1年のレンジ
39.10 46.91
以前の終値
43.62
始値
43.85
買値
44.10
買値
44.40
安値
43.85
高値
44.44
出来高
2.092 K
1日の変化
1.10%
1ヶ月の変化
-0.79%
6ヶ月の変化
-3.54%
1年の変化
7.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K