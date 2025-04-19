КотировкиРазделы
Валюты / OGE
OGE: OGE Energy Corp

43.62 USD 0.74 (1.67%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OGE за сегодня изменился на -1.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.60, а максимальная — 44.44.

Следите за динамикой OGE Energy Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
43.60 44.44
Годовой диапазон
39.10 46.91
Предыдущее закрытие
44.36
Open
44.40
Bid
43.62
Ask
43.92
Low
43.60
High
44.44
Объем
1.636 K
Дневное изменение
-1.67%
Месячное изменение
-1.87%
6-месячное изменение
-4.59%
Годовое изменение
6.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.