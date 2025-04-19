Валюты / OGE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OGE: OGE Energy Corp
43.62 USD 0.74 (1.67%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OGE за сегодня изменился на -1.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.60, а максимальная — 44.44.
Следите за динамикой OGE Energy Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OGE
- Top Wind Energy Stocks to Consider For Solid Returns & Portfolio Growth
- OGE Energy (OGE) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Why OGE Energy Stock Deserves a Spot in Your Portfolio Right Now
- Buy These 4 Low-Beta Utility Stocks to Navigate Market Volatility
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- OGE Energy: Some Growth From Datacenters, But Stock Is Not A Bargain (NYSE:OGE)
- OGE Energy appoints corporate governance expert to board of directors
- OGE Energy Q2 2025 slides: Earnings on target, expects upper range of guidance
- Portland General Electric: Analyst Darling, Market Disappointment (NYSE:POR)
- OGE Energy Q2 earnings miss expectations, revenue beats
- OGE Energy earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- HTD ETF: Buy This Quality Fund For Monthly Income (NYSE:HTD)
- Analysts Estimate Exelon (EXC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- OGE Energy (OGE) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 20
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- Barclays upgrades OGE Energy stock rating citing legislative boost
- Jefferies maintains OGE Energy underperform rating, $52 target
- Wednesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- OGE Energy Corp. director Frank Bozich buys $44,685 in stock
- American Electric Power Stock Earns RS Rating Upgrade
- OGE Energy holds annual meeting, elects board and maintains dividend
- OGE Energy: Benefiting From The Safe Haven Trade, But Wait For A Pullback (NYSE:OGE)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 20
Дневной диапазон
43.60 44.44
Годовой диапазон
39.10 46.91
- Предыдущее закрытие
- 44.36
- Open
- 44.40
- Bid
- 43.62
- Ask
- 43.92
- Low
- 43.60
- High
- 44.44
- Объем
- 1.636 K
- Дневное изменение
- -1.67%
- Месячное изменение
- -1.87%
- 6-месячное изменение
- -4.59%
- Годовое изменение
- 6.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.