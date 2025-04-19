货币 / OGE
OGE: OGE Energy Corp
44.05 USD 0.43 (0.99%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OGE汇率已更改0.99%。当日，交易品种以低点43.85和高点44.15进行交易。
关注OGE Energy Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
43.85 44.15
年范围
39.10 46.91
- 前一天收盘价
- 43.62
- 开盘价
- 43.85
- 卖价
- 44.05
- 买价
- 44.35
- 最低价
- 43.85
- 最高价
- 44.15
- 交易量
- 180
- 日变化
- 0.99%
- 月变化
- -0.90%
- 6个月变化
- -3.65%
- 年变化
- 7.44%
