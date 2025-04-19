KurseKategorien
Währungen / OGE
Zurück zum Aktien

OGE: OGE Energy Corp

43.87 USD 0.23 (0.52%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OGE hat sich für heute um -0.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.75 bis zu einem Hoch von 44.13 gehandelt.

Verfolgen Sie die OGE Energy Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OGE News

Tagesspanne
43.75 44.13
Jahresspanne
39.10 46.91
Vorheriger Schlusskurs
44.10
Eröffnung
43.78
Bid
43.87
Ask
44.17
Tief
43.75
Hoch
44.13
Volumen
2.070 K
Tagesänderung
-0.52%
Monatsänderung
-1.30%
6-Monatsänderung
-4.05%
Jahresänderung
7.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K