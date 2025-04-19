Währungen / OGE
OGE: OGE Energy Corp
43.87 USD 0.23 (0.52%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OGE hat sich für heute um -0.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.75 bis zu einem Hoch von 44.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die OGE Energy Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OGE News
Tagesspanne
43.75 44.13
Jahresspanne
39.10 46.91
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.10
- Eröffnung
- 43.78
- Bid
- 43.87
- Ask
- 44.17
- Tief
- 43.75
- Hoch
- 44.13
- Volumen
- 2.070 K
- Tagesänderung
- -0.52%
- Monatsänderung
- -1.30%
- 6-Monatsänderung
- -4.05%
- Jahresänderung
- 7.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K