NYXH: Nyxoah SA

4.78 USD 0.12 (2.58%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NYXHの今日の為替レートは、2.58%変化しました。日中、通貨は1あたり4.65の安値と4.82の高値で取引されました。

Nyxoah SAダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
4.65 4.82
1年のレンジ
4.56 11.87
以前の終値
4.66
始値
4.69
買値
4.78
買値
5.08
安値
4.65
高値
4.82
出来高
76
1日の変化
2.58%
1ヶ月の変化
-20.33%
6ヶ月の変化
-31.71%
1年の変化
-49.15%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K