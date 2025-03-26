通貨 / NYXH
NYXH: Nyxoah SA
4.78 USD 0.12 (2.58%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NYXHの今日の為替レートは、2.58%変化しました。日中、通貨は1あたり4.65の安値と4.82の高値で取引されました。
Nyxoah SAダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
4.65 4.82
1年のレンジ
4.56 11.87
- 以前の終値
- 4.66
- 始値
- 4.69
- 買値
- 4.78
- 買値
- 5.08
- 安値
- 4.65
- 高値
- 4.82
- 出来高
- 76
- 1日の変化
- 2.58%
- 1ヶ月の変化
- -20.33%
- 6ヶ月の変化
- -31.71%
- 1年の変化
- -49.15%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K