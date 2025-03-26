КотировкиРазделы
NYXH: Nyxoah SA

4.65 USD 0.12 (2.52%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NYXH за сегодня изменился на -2.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.56, а максимальная — 4.80.

Следите за динамикой Nyxoah SA. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.56 4.80
Годовой диапазон
4.56 11.87
Предыдущее закрытие
4.77
Open
4.80
Bid
4.65
Ask
4.95
Low
4.56
High
4.80
Объем
149
Дневное изменение
-2.52%
Месячное изменение
-22.50%
6-месячное изменение
-33.57%
Годовое изменение
-50.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.