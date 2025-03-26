Валюты / NYXH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NYXH: Nyxoah SA
4.65 USD 0.12 (2.52%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NYXH за сегодня изменился на -2.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.56, а максимальная — 4.80.
Следите за динамикой Nyxoah SA. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NYXH
- Nyxoah sues Inspire Medical over alleged patent infringement
- Nyxoah SA (NYXH) Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare Conference Transcript
- Nyxoah at Morgan Stanley Conference: Breaking the AGNS Monopoly
- Nyxoah: The High-Risk High-Reward Medtech To Own (NASDAQ:NYXH)
- Oppenheimer reiterates Outperform rating on Nyxoah stock with $13 target
- Stifel reiterates Buy rating on Nyxoah stock following FDA approval
- Nyxoah SA (NYXH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nyxoah (NYXH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nyxoah Q2 Revenue Jumps 74 Percent
- Earnings call transcript: Nyxoah Q2 2025 sees stock rise post-earnings
- Nyxoah Secures FDA Clearance for Genio System to Treat Sleep Apnea
- Standard BioTools (LAB) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Nyxoah stock surges after FDA approves Genio system for sleep apnea
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Nyxoah stock following FDA approval
- Privia Health (PRVA) Misses Q2 Earnings Estimates
- Outset Medical, Inc. (OM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Nyxoah stock rises on positive DREAM study data publication
- Nyxoah stock holds Buy rating at Stifel following DREAM publication
- Cantor maintains Nyxoah stock Overweight with $14 target
- Chewy, Bausch Health Companies And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Chewy (NYSE:CHWY), Bausch Health Companies (NYSE:BHC)
- Why GameStop Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Benson Hill (NASDAQ:BHIL)
Дневной диапазон
4.56 4.80
Годовой диапазон
4.56 11.87
- Предыдущее закрытие
- 4.77
- Open
- 4.80
- Bid
- 4.65
- Ask
- 4.95
- Low
- 4.56
- High
- 4.80
- Объем
- 149
- Дневное изменение
- -2.52%
- Месячное изменение
- -22.50%
- 6-месячное изменение
- -33.57%
- Годовое изменение
- -50.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.