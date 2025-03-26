Währungen / NYXH
NYXH: Nyxoah SA
4.88 USD 0.10 (2.09%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NYXH hat sich für heute um 2.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.85 bis zu einem Hoch von 5.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nyxoah SA-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
4.85 5.09
Jahresspanne
4.56 11.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.78
- Eröffnung
- 4.91
- Bid
- 4.88
- Ask
- 5.18
- Tief
- 4.85
- Hoch
- 5.09
- Volumen
- 53
- Tagesänderung
- 2.09%
- Monatsänderung
- -18.67%
- 6-Monatsänderung
- -30.29%
- Jahresänderung
- -48.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K