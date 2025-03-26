KurseKategorien
Währungen / NYXH
Zurück zum Aktien

NYXH: Nyxoah SA

4.88 USD 0.10 (2.09%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NYXH hat sich für heute um 2.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.85 bis zu einem Hoch von 5.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nyxoah SA-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NYXH News

Tagesspanne
4.85 5.09
Jahresspanne
4.56 11.87
Vorheriger Schlusskurs
4.78
Eröffnung
4.91
Bid
4.88
Ask
5.18
Tief
4.85
Hoch
5.09
Volumen
53
Tagesänderung
2.09%
Monatsänderung
-18.67%
6-Monatsänderung
-30.29%
Jahresänderung
-48.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K