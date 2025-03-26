통화 / NYXH
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NYXH: Nyxoah SA
4.94 USD 0.16 (3.35%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NYXH 환율이 오늘 3.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.82이고 고가는 5.09이었습니다.
Nyxoah SA 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NYXH News
- Nyxoah sues Inspire Medical over alleged patent infringement
- Nyxoah SA (NYXH) Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare Conference Transcript
- Nyxoah at Morgan Stanley Conference: Breaking the AGNS Monopoly
- Nyxoah: The High-Risk High-Reward Medtech To Own (NASDAQ:NYXH)
- Oppenheimer reiterates Outperform rating on Nyxoah stock with $13 target
- Stifel reiterates Buy rating on Nyxoah stock following FDA approval
- Nyxoah SA (NYXH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nyxoah (NYXH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nyxoah Q2 Revenue Jumps 74 Percent
- Earnings call transcript: Nyxoah Q2 2025 sees stock rise post-earnings
- Nyxoah Secures FDA Clearance for Genio System to Treat Sleep Apnea
- Standard BioTools (LAB) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Nyxoah stock surges after FDA approves Genio system for sleep apnea
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Nyxoah stock following FDA approval
- Privia Health (PRVA) Misses Q2 Earnings Estimates
- Outset Medical, Inc. (OM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Nyxoah stock rises on positive DREAM study data publication
- Nyxoah stock holds Buy rating at Stifel following DREAM publication
- Cantor maintains Nyxoah stock Overweight with $14 target
- Chewy, Bausch Health Companies And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Chewy (NYSE:CHWY), Bausch Health Companies (NYSE:BHC)
- Why GameStop Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AquaBounty Techs (NASDAQ:AQB), Benson Hill (NASDAQ:BHIL)
일일 변동 비율
4.82 5.09
년간 변동
4.56 11.87
- 이전 종가
- 4.78
- 시가
- 4.91
- Bid
- 4.94
- Ask
- 5.24
- 저가
- 4.82
- 고가
- 5.09
- 볼륨
- 84
- 일일 변동
- 3.35%
- 월 변동
- -17.67%
- 6개월 변동
- -29.43%
- 년간 변동율
- -47.45%
20 9월, 토요일