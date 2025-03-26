货币 / NYXH
NYXH: Nyxoah SA
4.67 USD 0.02 (0.43%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NYXH汇率已更改0.43%。当日，交易品种以低点4.60和高点4.75进行交易。
关注Nyxoah SA动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NYXH新闻
- Nyxoah sues Inspire Medical over alleged patent infringement
- Nyxoah SA (NYXH) Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare Conference Transcript
- Nyxoah at Morgan Stanley Conference: Breaking the AGNS Monopoly
- Nyxoah: The High-Risk High-Reward Medtech To Own (NASDAQ:NYXH)
- Oppenheimer reiterates Outperform rating on Nyxoah stock with $13 target
- Stifel reiterates Buy rating on Nyxoah stock following FDA approval
- Nyxoah SA (NYXH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nyxoah (NYXH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nyxoah Q2 Revenue Jumps 74 Percent
- Earnings call transcript: Nyxoah Q2 2025 sees stock rise post-earnings
- Nyxoah Secures FDA Clearance for Genio System to Treat Sleep Apnea
- Nyxoah stock surges after FDA approves Genio system for sleep apnea
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Nyxoah stock following FDA approval
- Nyxoah stock rises on positive DREAM study data publication
- Nyxoah stock holds Buy rating at Stifel following DREAM publication
- Cantor maintains Nyxoah stock Overweight with $14 target
日范围
4.60 4.75
年范围
4.56 11.87
- 前一天收盘价
- 4.65
- 开盘价
- 4.62
- 卖价
- 4.67
- 买价
- 4.97
- 最低价
- 4.60
- 最高价
- 4.75
- 交易量
- 79
- 日变化
- 0.43%
- 月变化
- -22.17%
- 6个月变化
- -33.29%
- 年变化
- -50.32%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值