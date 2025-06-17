通貨 / NSSC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NSSC: NAPCO Security Technologies Inc
41.99 USD 0.41 (0.97%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NSSCの今日の為替レートは、-0.97%変化しました。日中、通貨は1あたり41.09の安値と42.90の高値で取引されました。
NAPCO Security Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NSSC News
- Is NAPCO Security Technologies (NSSC) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
- Napco Security Technologies stock hits 52-week high at $42.74
- Napco (NSSC) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Is ADT (ADT) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Napco: RSR Growth Strong, But Valuation Is Starting To Look Pricey (NASDAQ:NSSC)
- NSSC Earnings: Napco Security Technologies Stock Soars on Fiscal Q4 Beats - TipRanks.com
- Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Napco Reports 10% RSR Jump in Fiscal Q4
- Earnings call transcript: NAPCO Q4 2025 beats estimates, stock rises
- Napco (NSSC) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Napco Security Recurring Revenue Surges
- NAPCO earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Heico, Semtech, and more set to report earnings Monday
- Napco Security Technologies Earnings Are Imminent; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - NAPCO Security Techs (NASDAQ:NSSC)
- This Nvidia Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - GE Vernova (NYSE:GEV), Automatic Data Processing (NASDAQ:ADP)
- Mizuho initiates Napco Security stock with Outperform rating on StarLink growth
- NAPCO Security FQ4 2024 slides: recurring revenue surges 27%, driving margin expansion
- Notice to Long-term Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) Shareholders: Grabar Law Office Is Investigating Claims on Your Behalf as Class Action Survives Motion to Dismiss
- Napco Security price target raised to $33 from $30 at DA Davidson
- Levi & Korsinsky Reminds Shareholders of a Lead Plaintiff Deadline of June 24, 2025 in Napco Security Technologies, Inc. Lawsuit - NSSC
- Kuehn Law Encourages Investors of Napco Security Technologies, Inc. to Contact Law Firm
- NSSC 4-DAY DEADLINE ALERT: Napco (NSSC) Under Scrutiny, Investor Suit and Sales Slump Shake Investor Confidence - Hagens Berman
- Notice to Napco (NSSC) Investors: June 24 Investor Deadline in Napco Securities Class Action- Hagens Berman
1日のレンジ
41.09 42.90
1年のレンジ
19.01 44.24
- 以前の終値
- 42.40
- 始値
- 42.90
- 買値
- 41.99
- 買値
- 42.29
- 安値
- 41.09
- 高値
- 42.90
- 出来高
- 1.356 K
- 1日の変化
- -0.97%
- 1ヶ月の変化
- 10.97%
- 6ヶ月の変化
- 79.44%
- 1年の変化
- 3.94%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K