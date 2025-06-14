Валюты / NSSC
NSSC: NAPCO Security Technologies Inc
42.93 USD 0.73 (1.67%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NSSC за сегодня изменился на -1.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.76, а максимальная — 44.00.
Следите за динамикой NAPCO Security Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NSSC
- Napco Security Technologies stock hits 52-week high at $42.74
- Napco (NSSC) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Is ADT (ADT) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Napco: RSR Growth Strong, But Valuation Is Starting To Look Pricey (NASDAQ:NSSC)
- NSSC Earnings: Napco Security Technologies Stock Soars on Fiscal Q4 Beats - TipRanks.com
- Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Napco Reports 10% RSR Jump in Fiscal Q4
- Earnings call transcript: NAPCO Q4 2025 beats estimates, stock rises
- Napco (NSSC) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Napco Security Recurring Revenue Surges
- NAPCO earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Heico, Semtech, and more set to report earnings Monday
- Napco Security Technologies Earnings Are Imminent; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - NAPCO Security Techs (NASDAQ:NSSC)
- This Nvidia Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - GE Vernova (NYSE:GEV), Automatic Data Processing (NASDAQ:ADP)
- Mizuho initiates Napco Security stock with Outperform rating on StarLink growth
- NAPCO Security FQ4 2024 slides: recurring revenue surges 27%, driving margin expansion
- Notice to Long-term Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) Shareholders: Grabar Law Office Is Investigating Claims on Your Behalf as Class Action Survives Motion to Dismiss
- Napco Security price target raised to $33 from $30 at DA Davidson
- Levi & Korsinsky Reminds Shareholders of a Lead Plaintiff Deadline of June 24, 2025 in Napco Security Technologies, Inc. Lawsuit - NSSC
- Kuehn Law Encourages Investors of Napco Security Technologies, Inc. to Contact Law Firm
- NSSC 4-DAY DEADLINE ALERT: Napco (NSSC) Under Scrutiny, Investor Suit and Sales Slump Shake Investor Confidence - Hagens Berman
- Notice to Napco (NSSC) Investors: June 24 Investor Deadline in Napco Securities Class Action- Hagens Berman
- NSSC 10-DAY DEADLINE ALERT: Napco (NSSC) Under Scrutiny, Investor Suit and Sales Slump Shake Investor Confidence- Hagens Berman
Дневной диапазон
42.76 44.00
Годовой диапазон
19.01 44.24
- Предыдущее закрытие
- 43.66
- Open
- 43.77
- Bid
- 42.93
- Ask
- 43.23
- Low
- 42.76
- High
- 44.00
- Объем
- 1.363 K
- Дневное изменение
- -1.67%
- Месячное изменение
- 13.45%
- 6-месячное изменение
- 83.46%
- Годовое изменение
- 6.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.