NSSC: NAPCO Security Technologies Inc

42.93 USD 0.73 (1.67%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NSSC за сегодня изменился на -1.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.76, а максимальная — 44.00.

Следите за динамикой NAPCO Security Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
42.76 44.00
Годовой диапазон
19.01 44.24
Предыдущее закрытие
43.66
Open
43.77
Bid
42.93
Ask
43.23
Low
42.76
High
44.00
Объем
1.363 K
Дневное изменение
-1.67%
Месячное изменение
13.45%
6-месячное изменение
83.46%
Годовое изменение
6.26%
