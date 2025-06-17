货币 / NSSC
NSSC: NAPCO Security Technologies Inc
42.91 USD 0.02 (0.05%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NSSC汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点42.71和高点43.12进行交易。
关注NAPCO Security Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NSSC新闻
日范围
42.71 43.12
年范围
19.01 44.24
- 前一天收盘价
- 42.93
- 开盘价
- 42.90
- 卖价
- 42.91
- 买价
- 43.21
- 最低价
- 42.71
- 最高价
- 43.12
- 交易量
- 370
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- 13.40%
- 6个月变化
- 83.38%
- 年变化
- 6.21%
