NSSC: NAPCO Security Technologies Inc
41.99 USD 0.41 (0.97%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NSSC hat sich für heute um -0.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.09 bis zu einem Hoch von 42.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die NAPCO Security Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
41.09 42.90
Jahresspanne
19.01 44.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.40
- Eröffnung
- 42.90
- Bid
- 41.99
- Ask
- 42.29
- Tief
- 41.09
- Hoch
- 42.90
- Volumen
- 1.356 K
- Tagesänderung
- -0.97%
- Monatsänderung
- 10.97%
- 6-Monatsänderung
- 79.44%
- Jahresänderung
- 3.94%
