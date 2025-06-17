KurseKategorien
NSSC: NAPCO Security Technologies Inc

41.99 USD 0.41 (0.97%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NSSC hat sich für heute um -0.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.09 bis zu einem Hoch von 42.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die NAPCO Security Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
41.09 42.90
Jahresspanne
19.01 44.24
Vorheriger Schlusskurs
42.40
Eröffnung
42.90
Bid
41.99
Ask
42.29
Tief
41.09
Hoch
42.90
Volumen
1.356 K
Tagesänderung
-0.97%
Monatsänderung
10.97%
6-Monatsänderung
79.44%
Jahresänderung
3.94%
