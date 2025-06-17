CotationsSections
NSSC
NSSC: NAPCO Security Technologies Inc

42.63 USD 0.64 (1.52%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NSSC a changé de 1.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.56 et à un maximum de 42.67.

Suivez la dynamique NAPCO Security Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
41.56 42.67
Range Annuel
19.01 44.24
Clôture Précédente
41.99
Ouverture
42.04
Bid
42.63
Ask
42.93
Plus Bas
41.56
Plus Haut
42.67
Volume
1.593 K
Changement quotidien
1.52%
Changement Mensuel
12.66%
Changement à 6 Mois
82.18%
Changement Annuel
5.52%
