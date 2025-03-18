通貨 / NNDM
NNDM: Nano Dimension Ltd - American Depositary Shares
1.41 USD 0.07 (4.73%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NNDMの今日の為替レートは、-4.73%変化しました。日中、通貨は1あたり1.37の安値と1.47の高値で取引されました。
Nano Dimension Ltd - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NNDM News
1日のレンジ
1.37 1.47
1年のレンジ
1.32 2.75
- 以前の終値
- 1.48
- 始値
- 1.43
- 買値
- 1.41
- 買値
- 1.71
- 安値
- 1.37
- 高値
- 1.47
- 出来高
- 4.058 K
- 1日の変化
- -4.73%
- 1ヶ月の変化
- 3.68%
- 6ヶ月の変化
- -10.76%
- 1年の変化
- -42.45%
