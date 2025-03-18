통화 / NNDM
NNDM: Nano Dimension Ltd - American Depositary Shares
1.39 USD 0.02 (1.42%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NNDM 환율이 오늘 -1.42%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.38이고 고가는 1.43이었습니다.
Nano Dimension Ltd - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NNDM News
일일 변동 비율
1.38 1.43
년간 변동
1.32 2.75
- 이전 종가
- 1.41
- 시가
- 1.40
- Bid
- 1.39
- Ask
- 1.69
- 저가
- 1.38
- 고가
- 1.43
- 볼륨
- 1.989 K
- 일일 변동
- -1.42%
- 월 변동
- 2.21%
- 6개월 변동
- -12.03%
- 년간 변동율
- -43.27%
20 9월, 토요일