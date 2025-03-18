QuotazioniSezioni
Valute / NNDM
Tornare a Azioni

NNDM: Nano Dimension Ltd - American Depositary Shares

1.39 USD 0.02 (1.42%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NNDM ha avuto una variazione del -1.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.38 e ad un massimo di 1.43.

Segui le dinamiche di Nano Dimension Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NNDM News

Intervallo Giornaliero
1.38 1.43
Intervallo Annuale
1.32 2.75
Chiusura Precedente
1.41
Apertura
1.40
Bid
1.39
Ask
1.69
Minimo
1.38
Massimo
1.43
Volume
1.989 K
Variazione giornaliera
-1.42%
Variazione Mensile
2.21%
Variazione Semestrale
-12.03%
Variazione Annuale
-43.27%
21 settembre, domenica