Valute / NNDM
NNDM: Nano Dimension Ltd - American Depositary Shares
1.39 USD 0.02 (1.42%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NNDM ha avuto una variazione del -1.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.38 e ad un massimo di 1.43.
Segui le dinamiche di Nano Dimension Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.38 1.43
Intervallo Annuale
1.32 2.75
- Chiusura Precedente
- 1.41
- Apertura
- 1.40
- Bid
- 1.39
- Ask
- 1.69
- Minimo
- 1.38
- Massimo
- 1.43
- Volume
- 1.989 K
- Variazione giornaliera
- -1.42%
- Variazione Mensile
- 2.21%
- Variazione Semestrale
- -12.03%
- Variazione Annuale
- -43.27%
21 settembre, domenica