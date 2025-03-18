Währungen / NNDM
NNDM: Nano Dimension Ltd - American Depositary Shares
1.39 USD 0.02 (1.42%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NNDM hat sich für heute um -1.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.38 bis zu einem Hoch von 1.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nano Dimension Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.38 1.43
Jahresspanne
1.32 2.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.41
- Eröffnung
- 1.40
- Bid
- 1.39
- Ask
- 1.69
- Tief
- 1.38
- Hoch
- 1.43
- Volumen
- 626
- Tagesänderung
- -1.42%
- Monatsänderung
- 2.21%
- 6-Monatsänderung
- -12.03%
- Jahresänderung
- -43.27%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K