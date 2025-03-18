货币 / NNDM
NNDM: Nano Dimension Ltd - American Depositary Shares
1.52 USD 0.05 (3.40%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NNDM汇率已更改3.40%。当日，交易品种以低点1.46和高点1.54进行交易。
关注Nano Dimension Ltd - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
1.46 1.54
年范围
1.32 2.75
- 前一天收盘价
- 1.47
- 开盘价
- 1.47
- 卖价
- 1.52
- 买价
- 1.82
- 最低价
- 1.46
- 最高价
- 1.54
- 交易量
- 1.518 K
- 日变化
- 3.40%
- 月变化
- 11.76%
- 6个月变化
- -3.80%
- 年变化
- -37.96%
