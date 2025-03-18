Валюты / NNDM
NNDM: Nano Dimension Ltd - American Depositary Shares
1.47 USD 0.05 (3.52%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NNDM за сегодня изменился на 3.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.41, а максимальная — 1.47.
Следите за динамикой Nano Dimension Ltd - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NNDM
- General Mills, Cracker Barrel, and more set to report earnings Wednesday
- Wall Street Week Ahead
- Nano Dimension: A Timely Strategic Review (NASDAQ:NNDM)
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Why Nano Dimension Stock Triumphed on Thursday
- Earnings call transcript: Nano Dimension Q1 2025 sees revenue growth, stock rises
- Nano Dimension’s Desktop Metal subsidiary files for Chapter 11
- Nano Dimensions: Q1 Earnings Appear To Be A Mixed Bag (NASDAQ:NNDM)
- Nano Dimension Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Adobe, Tesco, and more set to report earnings Thursday
- Nano Dimension to Host Q1 2025 Financial Results Conference Call
- Undercovered Dozen: 3D Systems, Seritage, Topicus, Timken +
- Nano Dimension: Watch Out For Acquisitions Integration; Earnings Preview (NASDAQ:NNDM)
- Why Nano Dimension Stock Was Sinking This Week
- After Court Win, Desktop Metal Shareholders Eye Final Payout (NYSE:DM)
- Why Nano Dimension (NNDM) Stock Is Falling - Desktop Metal (NYSE:DM), Nano Dimension (NASDAQ:NNDM)
- Why Nano Dimension Stock Crashed on Tuesday
- Nano Dimension Unveils FOX Ultra & PUMA Ultra For High-Speed Electronics Manufacturing - Nano Dimension (NASDAQ:NNDM)
Дневной диапазон
1.41 1.47
Годовой диапазон
1.32 2.75
- Предыдущее закрытие
- 1.42
- Open
- 1.43
- Bid
- 1.47
- Ask
- 1.77
- Low
- 1.41
- High
- 1.47
- Объем
- 1.769 K
- Дневное изменение
- 3.52%
- Месячное изменение
- 8.09%
- 6-месячное изменение
- -6.96%
- Годовое изменение
- -40.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.