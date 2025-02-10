通貨 / NGL
NGL: NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partne
6.96 USD 0.35 (5.30%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NGLの今日の為替レートは、5.30%変化しました。日中、通貨は1あたり6.68の安値と7.14の高値で取引されました。
NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partneダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NGL News
- NGL Energyの取締役コリングスワース氏、5,800万円相当の普通株式を購入
- NGL Energy Partners: Debt Reduction A Priority (NYSE:NGL)
- Top 3 Energy Stocks That May Crash In August - NGL Energy Partners (NYSE:NGL), Enerflex (NYSE:EFXT)
- NGL Energy Partners Q1 FY2026 slides: Water Solutions growth masks revenue miss
- Aris Water Solutions stock price target lowered to $25 by Texas Capital
- Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:GSRAX)
- NGL Stock: Beneficial 2026 Guidance And Undervalued, But With Low Margin Of Safety (NGL)
- NGL Energy Partners LP Announces Quarterly Cash Distribution for the Class B, Class C, and Class D Preferred Units
- NGL Energy Partners LP Common Units (NGL) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: NGL Energy Partners LP reports Q4 2025 earnings miss
- NGL Energy Partners LP Announces Fourth Quarter and Full Year Fiscal 2025 Financial Results; Guidance for Fiscal 2026
- NGL Energy Q3 2025 slides: Water Solutions drives growth amid strategic transformation
- NGL Energy Partners LP earnings missed by $0.33, revenue fell short of estimates
- Marvell, Dell, Ulta, and more set to report earnings Thursday
- PGIM Jennison Global Equity Income Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:SPQAX)
- Midstream/MLP Q4 Buybacks Add To Robust 2024
- NGL Energy Partners LP Common Units (NGL) Q3 2025 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
6.68 7.14
1年のレンジ
2.64 7.14
- 以前の終値
- 6.61
- 始値
- 6.69
- 買値
- 6.96
- 買値
- 7.26
- 安値
- 6.68
- 高値
- 7.14
- 出来高
- 1.318 K
- 1日の変化
- 5.30%
- 1ヶ月の変化
- 27.71%
- 6ヶ月の変化
- 51.97%
- 1年の変化
- 54.67%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K