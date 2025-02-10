货币 / NGL
NGL: NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partne
6.61 USD 0.12 (1.85%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NGL汇率已更改1.85%。当日，交易品种以低点6.50和高点6.71进行交易。
关注NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partne动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NGL新闻
- NGL Energy董事Collingsworth购入价值58万美元普通单位
- NGL Energy Partners: Debt Reduction A Priority (NYSE:NGL)
- Top 3 Energy Stocks That May Crash In August - NGL Energy Partners (NYSE:NGL), Enerflex (NYSE:EFXT)
- NGL Energy Partners Q1 FY2026 slides: Water Solutions growth masks revenue miss
- Aris Water Solutions stock price target lowered to $25 by Texas Capital
- Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:GSRAX)
- NGL Stock: Beneficial 2026 Guidance And Undervalued, But With Low Margin Of Safety (NGL)
- NGL Energy Partners LP Announces Quarterly Cash Distribution for the Class B, Class C, and Class D Preferred Units
- NGL Energy Partners LP Common Units (NGL) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: NGL Energy Partners LP reports Q4 2025 earnings miss
- NGL Energy Partners LP Announces Fourth Quarter and Full Year Fiscal 2025 Financial Results; Guidance for Fiscal 2026
- NGL Energy Q3 2025 slides: Water Solutions drives growth amid strategic transformation
- NGL Energy Partners LP earnings missed by $0.33, revenue fell short of estimates
- Marvell, Dell, Ulta, and more set to report earnings Thursday
- PGIM Jennison Global Equity Income Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:SPQAX)
- Midstream/MLP Q4 Buybacks Add To Robust 2024
- NGL Energy Partners LP Common Units (NGL) Q3 2025 Earnings Call Transcript
日范围
6.50 6.71
年范围
2.64 6.71
- 前一天收盘价
- 6.49
- 开盘价
- 6.50
- 卖价
- 6.61
- 买价
- 6.91
- 最低价
- 6.50
- 最高价
- 6.71
- 交易量
- 612
- 日变化
- 1.85%
- 月变化
- 21.28%
- 6个月变化
- 44.32%
- 年变化
- 46.89%
