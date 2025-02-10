Валюты / NGL
NGL: NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partne
6.49 USD 0.73 (12.67%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NGL за сегодня изменился на 12.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.82, а максимальная — 6.50.
Следите за динамикой NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partne. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
5.82 6.50
Годовой диапазон
2.64 6.50
- Предыдущее закрытие
- 5.76
- Open
- 5.82
- Bid
- 6.49
- Ask
- 6.79
- Low
- 5.82
- High
- 6.50
- Объем
- 1.517 K
- Дневное изменение
- 12.67%
- Месячное изменение
- 19.08%
- 6-месячное изменение
- 41.70%
- Годовое изменение
- 44.22%
