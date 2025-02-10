시세섹션
통화 / NGL
주식로 돌아가기

NGL: NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partne

6.63 USD 0.33 (4.74%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

NGL 환율이 오늘 -4.74%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.63이고 고가는 7.06이었습니다.

NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partne 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NGL News

일일 변동 비율
6.63 7.06
년간 변동
2.64 7.14
이전 종가
6.96
시가
6.98
Bid
6.63
Ask
6.93
저가
6.63
고가
7.06
볼륨
1.272 K
일일 변동
-4.74%
월 변동
21.65%
6개월 변동
44.76%
년간 변동율
47.33%
20 9월, 토요일