NGL: NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partne
6.63 USD 0.33 (4.74%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NGL 환율이 오늘 -4.74%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.63이고 고가는 7.06이었습니다.
NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partne 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
6.63 7.06
년간 변동
2.64 7.14
- 이전 종가
- 6.96
- 시가
- 6.98
- Bid
- 6.63
- Ask
- 6.93
- 저가
- 6.63
- 고가
- 7.06
- 볼륨
- 1.272 K
- 일일 변동
- -4.74%
- 월 변동
- 21.65%
- 6개월 변동
- 44.76%
- 년간 변동율
- 47.33%
20 9월, 토요일