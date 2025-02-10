Währungen / NGL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NGL: NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partne
6.96 USD 0.35 (5.30%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NGL hat sich für heute um 5.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.68 bis zu einem Hoch von 7.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partne-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NGL News
- NGL Energy Partners: Debt Reduction A Priority (NYSE:NGL)
- Top 3 Energy Stocks That May Crash In August - NGL Energy Partners (NYSE:NGL), Enerflex (NYSE:EFXT)
- NGL Energy Partners Q1 FY2026 slides: Water Solutions growth masks revenue miss
- Aris Water Solutions stock price target lowered to $25 by Texas Capital
- Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:GSRAX)
- NGL Stock: Beneficial 2026 Guidance And Undervalued, But With Low Margin Of Safety (NGL)
- NGL Energy Partners LP Announces Quarterly Cash Distribution for the Class B, Class C, and Class D Preferred Units
- NGL Energy Partners LP Common Units (NGL) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: NGL Energy Partners LP reports Q4 2025 earnings miss
- NGL Energy Partners LP Announces Fourth Quarter and Full Year Fiscal 2025 Financial Results; Guidance for Fiscal 2026
- NGL Energy Q3 2025 slides: Water Solutions drives growth amid strategic transformation
- NGL Energy Partners LP earnings missed by $0.33, revenue fell short of estimates
- Marvell, Dell, Ulta, and more set to report earnings Thursday
- PGIM Jennison Global Equity Income Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:SPQAX)
- Midstream/MLP Q4 Buybacks Add To Robust 2024
- NGL Energy Partners LP Common Units (NGL) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
6.68 7.14
Jahresspanne
2.64 7.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.61
- Eröffnung
- 6.69
- Bid
- 6.96
- Ask
- 7.26
- Tief
- 6.68
- Hoch
- 7.14
- Volumen
- 1.318 K
- Tagesänderung
- 5.30%
- Monatsänderung
- 27.71%
- 6-Monatsänderung
- 51.97%
- Jahresänderung
- 54.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K