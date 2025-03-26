クォートセクション
通貨 / NEWTZ
株に戻る

NEWTZ: NewtekOne Inc - 5.50% Notes Due 2026

24.9900 USD 0.0100 (0.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NEWTZの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり24.9900の安値と25.0200の高値で取引されました。

NewtekOne Inc - 5.50% Notes Due 2026ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NEWTZ News

1日のレンジ
24.9900 25.0200
1年のレンジ
24.4000 25.2500
以前の終値
25.0000
始値
25.0000
買値
24.9900
買値
24.9930
安値
24.9900
高値
25.0200
出来高
15
1日の変化
-0.04%
1ヶ月の変化
0.16%
6ヶ月の変化
0.56%
1年の変化
1.22%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K