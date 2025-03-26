通貨 / NEWTZ
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NEWTZ: NewtekOne Inc - 5.50% Notes Due 2026
24.9900 USD 0.0100 (0.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NEWTZの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり24.9900の安値と25.0200の高値で取引されました。
NewtekOne Inc - 5.50% Notes Due 2026ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NEWTZ News
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2
- New Preferred Stock And Baby Bond IPOs, August 2025 (NASDAQ:METC)
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2 (GBDC)
- Golub Capital BDC's NAV, Valuation And Dividend Vs. 11 BDC Peers - Part 2 (NASDAQ:GBDC)
1日のレンジ
24.9900 25.0200
1年のレンジ
24.4000 25.2500
- 以前の終値
- 25.0000
- 始値
- 25.0000
- 買値
- 24.9900
- 買値
- 24.9930
- 安値
- 24.9900
- 高値
- 25.0200
- 出来高
- 15
- 1日の変化
- -0.04%
- 1ヶ月の変化
- 0.16%
- 6ヶ月の変化
- 0.56%
- 1年の変化
- 1.22%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K