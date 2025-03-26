FiyatlarBölümler
NEWTZ
NEWTZ: NewtekOne Inc - 5.50% Notes Due 2026

25.0099 USD 0.0199 (0.08%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NEWTZ fiyatı bugün 0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.9886 ve Yüksek fiyatı olarak 25.0099 aralığında işlem gördü.

NewtekOne Inc - 5.50% Notes Due 2026 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
24.9886 25.0099
Yıllık aralık
24.4000 25.2500
Önceki kapanış
24.9900
Açılış
25.0000
Satış
25.0099
Alış
25.0129
Düşük
24.9886
Yüksek
25.0099
Hacim
30
Günlük değişim
0.08%
Aylık değişim
0.24%
6 aylık değişim
0.64%
Yıllık değişim
1.30%
