Divisas / NEWTZ
NEWTZ: NewtekOne Inc - 5.50% Notes Due 2026
25.0000 USD 0.0000 (0.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NEWTZ de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.9977, mientras que el máximo ha alcanzado 25.0135.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NewtekOne Inc - 5.50% Notes Due 2026. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NEWTZ News
Rango diario
24.9977 25.0135
Rango anual
24.4000 25.2500
- Cierres anteriores
- 25.0000
- Open
- 25.0000
- Bid
- 25.0000
- Ask
- 25.0030
- Low
- 24.9977
- High
- 25.0135
- Volumen
- 7
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 0.20%
- Cambio a 6 meses
- 0.60%
- Cambio anual
- 1.26%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B