NEWTZ: NewtekOne Inc - 5.50% Notes Due 2026
25.0000 USD 0.0100 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NEWTZ hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.0000 bis zu einem Hoch von 25.0016 gehandelt.
Verfolgen Sie die NewtekOne Inc - 5.50% Notes Due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NEWTZ News
Tagesspanne
25.0000 25.0016
Jahresspanne
24.4000 25.2500
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.9900
- Eröffnung
- 25.0016
- Bid
- 25.0000
- Ask
- 25.0030
- Tief
- 25.0000
- Hoch
- 25.0016
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 0.20%
- 6-Monatsänderung
- 0.60%
- Jahresänderung
- 1.26%
