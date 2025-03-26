CotationsSections
Devises / NEWTZ
Retour à Actions

NEWTZ: NewtekOne Inc - 5.50% Notes Due 2026

25.0099 USD 0.0199 (0.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NEWTZ a changé de 0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.9886 et à un maximum de 25.0099.

Suivez la dynamique NewtekOne Inc - 5.50% Notes Due 2026. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NEWTZ Nouvelles

Range quotidien
24.9886 25.0099
Range Annuel
24.4000 25.2500
Clôture Précédente
24.9900
Ouverture
25.0000
Bid
25.0099
Ask
25.0129
Plus Bas
24.9886
Plus Haut
25.0099
Volume
30
Changement quotidien
0.08%
Changement Mensuel
0.24%
Changement à 6 Mois
0.64%
Changement Annuel
1.30%
20 septembre, samedi