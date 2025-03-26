КотировкиРазделы
Валюты / NEWTZ
NEWTZ: NewtekOne Inc - 5.50% Notes Due 2026

25.0000 USD 0.0300 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NEWTZ за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.9899, а максимальная — 25.0500.

Следите за динамикой NewtekOne Inc - 5.50% Notes Due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
24.9899 25.0500
Годовой диапазон
24.4000 25.2500
Предыдущее закрытие
24.9700
Open
24.9899
Bid
25.0000
Ask
25.0030
Low
24.9899
High
25.0500
Объем
4
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
0.60%
Годовое изменение
1.26%
