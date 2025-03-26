Валюты / NEWTZ
NEWTZ: NewtekOne Inc - 5.50% Notes Due 2026
25.0000 USD 0.0300 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NEWTZ за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.9899, а максимальная — 25.0500.
Следите за динамикой NewtekOne Inc - 5.50% Notes Due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
24.9899 25.0500
Годовой диапазон
24.4000 25.2500
- Предыдущее закрытие
- 24.9700
- Open
- 24.9899
- Bid
- 25.0000
- Ask
- 25.0030
- Low
- 24.9899
- High
- 25.0500
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- 0.60%
- Годовое изменение
- 1.26%
