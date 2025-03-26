Valute / NEWTZ
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NEWTZ: NewtekOne Inc - 5.50% Notes Due 2026
25.0099 USD 0.0199 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NEWTZ ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.9886 e ad un massimo di 25.0099.
Segui le dinamiche di NewtekOne Inc - 5.50% Notes Due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NEWTZ News
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2
- New Preferred Stock And Baby Bond IPOs, August 2025 (NASDAQ:METC)
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2 (GBDC)
- Golub Capital BDC's NAV, Valuation And Dividend Vs. 11 BDC Peers - Part 2 (NASDAQ:GBDC)
Intervallo Giornaliero
24.9886 25.0099
Intervallo Annuale
24.4000 25.2500
- Chiusura Precedente
- 24.9900
- Apertura
- 25.0000
- Bid
- 25.0099
- Ask
- 25.0129
- Minimo
- 24.9886
- Massimo
- 25.0099
- Volume
- 30
- Variazione giornaliera
- 0.08%
- Variazione Mensile
- 0.24%
- Variazione Semestrale
- 0.64%
- Variazione Annuale
- 1.30%
20 settembre, sabato