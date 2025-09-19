クォートセクション
通貨 / NE-WTA
NE-WTA: Noble Corp plc

10.3502 USD 0.7827 (8.18%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NE-WTAの今日の為替レートは、8.18%変化しました。日中、通貨は1あたり10.3500の安値と10.4000の高値で取引されました。

Noble Corp plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
10.3500 10.4000
1年のレンジ
2.7500 15.5200
以前の終値
9.5675
始値
10.3900
買値
10.3502
買値
10.3532
安値
10.3500
高値
10.4000
出来高
9
1日の変化
8.18%
1ヶ月の変化
17.75%
6ヶ月の変化
66.67%
1年の変化
-32.79%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K