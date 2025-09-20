시세섹션
통화 / NE-WTA
NE-WTA: Noble Corp plc

10.3502 USD 0.7827 (8.18%)
부문: 다른 심볼 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

NE-WTA 환율이 오늘 8.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.3500이고 고가는 10.4000이었습니다.

Noble Corp plc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
10.3500 10.4000
년간 변동
2.7500 15.5200
이전 종가
9.5675
시가
10.3900
Bid
10.3502
Ask
10.3532
저가
10.3500
고가
10.4000
볼륨
9
일일 변동
8.18%
월 변동
17.75%
6개월 변동
66.67%
년간 변동율
-32.79%
20 9월, 토요일