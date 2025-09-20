QuotazioniSezioni
Valute / NE-WTA
Tornare a Azioni

NE-WTA

8.8000 USD 1.5502 (14.98%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NE-WTA ha avuto una variazione del -14.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.8000 e ad un massimo di 8.8000.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
8.8000 8.8000
Intervallo Annuale
2.7500 15.5200
Chiusura Precedente
10.3502
Apertura
8.8000
Bid
8.8000
Ask
8.8030
Minimo
8.8000
Massimo
8.8000
Volume
1
Variazione giornaliera
-14.98%
Variazione Mensile
0.11%
Variazione Semestrale
41.71%
Variazione Annuale
-42.86%
20 settembre, sabato