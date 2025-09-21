FiyatlarBölümler
Dövizler / NE-WTA
NE-WTA: Noble Corp plc

8.8000 USD 1.5502 (14.98%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NE-WTA fiyatı bugün -14.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.8000 ve Yüksek fiyatı olarak 8.8000 aralığında işlem gördü.

Noble Corp plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
8.8000 8.8000
Yıllık aralık
2.7500 15.5200
Önceki kapanış
10.3502
Açılış
8.8000
Satış
8.8000
Alış
8.8030
Düşük
8.8000
Yüksek
8.8000
Hacim
1
Günlük değişim
-14.98%
Aylık değişim
0.11%
6 aylık değişim
41.71%
Yıllık değişim
-42.86%
21 Eylül, Pazar